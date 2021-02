McDonald’s: l’iniziativa “Sempre aperti a donare” arriva anche a Vasto

Anche a Vasto e a Chieti arriva l’iniziativa “Sempre aperti a donare” promossa dal McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, che doneranno, fino a marzo 200 pasti caldi ogni settimana, ad alcune strutture caritative del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà, convenzionate con Banco Alimentare Abruzzo.

I ristoranti McDonald’s di Vasto e Chieti saranno coinvolti nella preparazione dei pasti che verranno ritirati e distribuiti all’Associazione Papa Giovanni XXXIII “Casa di Betlemme” e alla Comunità Educante con i Carcerati Santi Pietro e Paolo, per portare conforto a chi è in difficoltà, per essere presenti attivamente nel territorio, con l’obiettivo di contribuire ad alimentare il circolo virtuoso generato dalle associazioni benefiche con cui collabora, specie nel difficile momento che stiamo attraversando, segnato dall’emergenza Covid.