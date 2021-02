Niente 'Conte ter', fine dell'esperienza di Governo per il senatore vastese Gianluca Castaldi

"Ho combattuto con onestà e serietà, svolgendo il mio incarico con disciplina e onore! Ringrazio le persone speciali che hanno contribuito, con gli stessi valori, al funzionamento del mio ufficio.

Persone uniche, sincere, per bene e molto preparate. Le scelte fatte e le decisioni prese sono state sempre complicate, sia per la situazione pandemica che per quella politica. Possono certamente essere opinabili. Possono piacere o no, possono essere criticate, possono essere condivise. Vi assicuro che sono arrivate, sempre, pensando alla miglior soluzione possibile per tutti i cittadini.

Lascio l'incarico di Governo con una certezza: aver dato sempre il massimo, sia per i nostri elettori che per quelli che preferiscono altre scelte elettorali.

Vi voglio bene: grazie davvero per il Vostro sostegno, grazie per avermi seguito con tanto affetto e partecipazione".

Così il senatore vastese Gianluca Castaldi (Movimento 5 Stelle), sottosegretario di Stato di Rapporti con il Parlamento sull'evoluzione della crisi politica e l'impossibilità di proseguire l'esperienza di Governo con il presidente Giuseppe Conte al timone dell'esecutivo.