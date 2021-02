Ubriaco alla guida e pericoloso zigzag con l'autocarro in autostrada

Aveva un tasso alcolemico di quasi 6 volte superiore al consentito l'autista di nazionalità polacca bloccato, non senza difficoltà, dagli agenti della Polizia Stradale di Vasto Sud sull'Autostrada A14, nei pressi del casello di Termoli.

L'uomo, alla guida di un autocarro Renault era in marcia in direzione sud e accelerava e a decelerava in continuazione, zigzagando pericolosamente sulla carreggiata.

Con l’ausilio di un altro equipaggio che faceva rallentare il traffico, i poliziotti riuscivano a far accostare l’autocarro sulla corsia di emergenza e constatavano che l’autista, 37enne, era completamente ubriaco tanto da richiedere anche l’intervento sul posto dei sanitari del 118 dell'Ospedale di Termoli. All’interno dell’abitacolo del mezzo venivano rinvenute diverse bottiglie di alcolici e gli operatori rilevavano che lo stesso presentava all'alcoltest un valore superiore di quasi 6 volte a quanto previsto dalla legge, pari a 2,86 g/l.

L’autista veniva deferito all’autorità giudiziaria e, contestualmente, gli veniva ritirata la patente di guida.