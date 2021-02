Si aspetta la primavera per riproporre il progetto InSabbiaMenti

Continuano gli articoli sulla stampa nazionale per evidenziare le potenzialità positive del progetto InSabbiaMenti promosso in autunno dal Consorzio Vivere Vasto Marina. Il 1 Febbraio 2021 l’articolo pubblicato da La Repubblica che ne sottolinea l’importanza per riscoprire la natura e le riserve protette.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/01/news/la_scuola_al_mare-282086191/?fbclid=IwAR2iWVJjnpG2AYgRxzdbT8Lk-ibudFn8n7WgA9mPjSpFHAm191KuJleKD8k

Le classi di Vasto, di ogni ordine e grado non vedono l’ora di ripetere l’esperienza positiva,non appena la temperatura lo permetterà.