Quattro Comuni pronti a partire con lo screening: Tollo, Torrevecchia Teatina, Vasto e Chieti

Sono quattro i Comuni che si preparano a ospitare lo screening per Coronavirus nel prossimo fine settimana, oltre a Lanciano impegnata nella seconda tornata. Questa mattina nel corso della riunione del Tavolo permanente istituito dal prefetto di Chieti, Armando Forgione, è stata formalizzata la partecipazione di Tollo, Torrevecchia Teatina, Vasto e Chieti, mentre ad Atessa toccherà nei giorni 13 e 14 febbraio 2021. A partire da lunedì 8 febbraio 2021, inoltre, entrerà in campo anche l’Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti che sottoporrà a tamponi rapidi studenti, docenti e personale tecnico e amministrativo.

Nel corso dell’incontro i sindaci hanno fatto il punto sullo stato dell’organizzazione, sulle sedi individuate per ospitare il test, su personale sanitario e volontari coinvolti al fine di attivare postazioni in grado di accogliere grandi numeri di persone evitando assembramenti e nel rispetto della distanza fisica.

Il prefetto e il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, hanno avuto parole di grande apprezzamento per l’impegno profuso dagli amministratori nella campagna finalizzata a identificare e isolare i positivi asintomatici, esortando al tempo stesso tutti gli altri a replicarne l’esperienza al fine di mettere in sicurezza la salute della propria comunità. Ugualmente il presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, ha messo in luce il grande impiego di forze organizzative richiesto dallo screening, pienamente ripagato dall’apprezzamento dei cittadini, la cui partecipazione massiccia misura il successo della campagna: “Oltre a rappresentare un’opportunità preziosa per la salute dei nostri cittadini - ha precisato - svolge un’altra funzione altrettanto importante: è occasione per riavvicinare cittadini e istituzioni”.

Sono 17.915 i tamponi rapidi eseguiti durante l’ultimo fine settimana nei cinque Comuni della provincia di Chieti che hanno aderito allo screening per il Coronavirus. Sono stati identificati 76 positivi asintomatici, sottoposti a test molecolare di controllo.

Questi nel dettaglio i tamponi eseguiti: Fossacesia 948 (zero positivi), Francavilla al Mare 5.388 (25 positivi), Lanciano 4.401 (18 positivi), Ortona 4.641 (cinque positivi), San Giovanni Teatino 2.374 (28 positivi). Nelle scuole di San Salvo 163 (0 positivi).

In tutti i Comuni le operazioni si sono svolte in modo ordinato e fluido grazie alla sinergia tra mondo del volontariato e amministrazioni pubbliche che si è rivelata assolutamente efficace: «E’ doveroso il ringraziamento ai sindaci, alla Protezione civile, agli straordinari operatori sanitari, al personale dei Comuni e a tutte le associazioni che hanno reso possibile un'organizzazione così complessa – sottolinea il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael -. Una mobilitazione corale grazie alla quale abbiamo impedito la diffusione di nuovi contagi attraverso gli asintomatici che diversamente non avremmo mai trovato e isolato. Le comunità hanno apprezzato l’impegno, ripagandolo con una partecipazione ampia».

In qualche caso è stato segnalato da parte dei cittadini che hanno partecipato alla campagna la mancata comunicazione dell’esito via sms, da ricondurre al problema tecnico che ieri mattina ha bloccato la piattaforma telematica per qualche ora. E' opportuno precisare, comunque, che in assenza di comunicazione da parte della Asl il tampone è da ritenersi negativo, perché in caso di positività accertata la persona interessata viene contattata per telefono entro poche ore.

Il numero dei positivi individuati a Francavilla al Mare e San Giovanni Teatino ha suggerito la prosecuzione dello screening fino a venerdì in entrambi i Comuni, dove resterà aperta una sede per l'esecuzione di tamponi.