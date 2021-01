A Casalbordino partirà il dopo scuola nel prossimo anno scolastico

Nel prossimo anno scolastico 2021/22, limitatamente alle classi prime delle scuole primarie Mattei e Paolucci, il Comune di Casalbordino metterà a disposizione delle famiglie un nuovo servizio per i bambini, ossia il dopo scuola. Nella struttura della scuola elementare, a partire dal prossimo 1 ottobre, si svolgerà l’attività di dopo scuola con la possibilità di usufruire della mensa e del trasporto scolastico. “Un servizio aggiuntivo, ormai divenuto indispensabile, per essere ancora più vicini alle esigenze delle famiglie, spiega il sindaco Filippo Marinucci, con interventi volti a organizzare la preziosa attività di supporto. I costi del doposcuola delle classi di scuola primaria, in questa fase di pandemia, sono praticamente aumentati. L’amministrazione chiede alle famiglie di compartecipare alla spesa e in rapporto al reddito Isee.”

Sono aperte le iscrizioni e per ogni informazione è possibile rivolgersi presso gli uffici del comune e del segretariato sociale.

"Questa vuole essere una risposta concreta ai bisogni di molte famiglie continua il vicesindaco e assessore all’istruzione, Carla Zinni, che necessitano di un ausilio educativo e formativo in ambito scolastico per i loro figli, ma è anche un strumento utile per prevenire o cercare di attenuare il fenomeno dell’abbandono scolastico, I nostri bambini potranno essere supportati nello svolgimento dei compiti e in attività ricreative. ”