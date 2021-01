Mercoledì di calcio, Vastese in campo a Notaresco

Il 'tour de force' della Vastese continua. Altra gara infrasettimanale per i biancorossi, dopo quella della settimana scorsa a Castelfidardo.

Oggi pomeriggio la squadra di mister Fulvio D'Adderio sarà di scena al 'Vincenzo Savini' per recuperare il march in esterna con il SN Notaresco, rinviato a causa di un infortunio al direttore di gara poco prima dell'inizio della partita.

Gara impegnativa, al cospetto di una delle migliori realtà del girone F di Serie D, guidata in panchina da Massimo Epifani, attrezzata per competere per il vertice. Di Filippo e compagni, reduci dal rigenerante successo casalingo ottenuto domenica all'Aragona contro il Vastogirardi, proveranno a dare continuità ai loro risultati, alla ricerca del terzo utile di fila (il pari a Castelfidardo ed i tre punti con i molisani) nell'obiettivo di risalire la china in classifica generale.

La sfida odierna sarà trasmessa in diretta streaming (dalle ore 14,30) sulla pagina Facebook del Notaresco Calcio.