Torna "Il caffè letterario della domenica” di Chiara Iacovitti

“Se devi sognare: esagera!" E’ questa è la frase guida di Luca Liscio, un giovane ragazzo con la sindrome di Down di Biccari, in provincia di Foggia, che da dieci anni ha realizzato il suo sogno, gestire un B&B nel suo paese, insieme a Mamma Costantina e suo fratello Lino.

Domani, 17 gennaio 2020, Luca e Lino Liscio saranno ospiti speciali del "Caffè letterario della domenica " di Chiara Iacovitti, che si definisce Lettrice Itinerante, su Instagram alle ore 15, su “Chiara_nei_libri”.

Chiara parlerà con Luca per parlare della struttura ricettiva che gestisce dal 2009 nel centro storico del borgo dove abita, e con il fratello Lino, che insieme a Gianfilippo Mignogna, sindaco di Biccari, ha scritto un libro: "Tre giorni con Luca. La Storia del Girasole", Youcanprint 2020, dedicato al fratello. Nel libro si racconta la storia di questo sogno, un progetto portato avanti con tanta passione e dedizione, nel caratteristico borgo dell’entroterra pugliese, lontano dai grandi circuiti turistici e dalle scintillanti luci dei riflettori. Una storia importante, significativa e umana per raccontare questi anni intensi, inaspettatamente ricchi di incontri, nuove amicizie e relazioni umane. Negli anni “Il Girasole” diventa un crocevia di storie, di esperienze, che contribuiscono alla crescita e alla formazione personale e professionale di Luca. Il Multilibro “Tre giorni con Luca”, anche tramite contenuti multimediali, racconta il coraggio, la tenace voglia di fare e vuole essere un omaggio a tutti i progetti realizzati con uno strumento in più: il cuore.