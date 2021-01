Due ragazze vastesi spopolano in tv: Valeria Caserta e Greta Ferro

In questo gennaio 2021 due sono le ragazze vastesi che hanno grande successo in Tv: Valeria Caserta e Greta Ferro.

La vastese Valeria Caserta è una dei concorrenti della nuova edizione Masterchef 10, il cooking talent show di Sky. Ha 24 anni, è nata a Termoli, ma vive a Vasto, lavora nel mondo della ristorazione, principalmente come cameriera, e ha una grande famiglia allargata alle spalle. Definisce la sua cucina tradizionale e mediterranea, ma ammette che le piace sperimentare e aggiungere un tocco internazionale. E’ stata chiamata dallo chef Antonino Canavacciuolo, che l’ha invitata ad andare a Milano per il Live Cooking, durante il quale ha presentato il suo piatto: cavatelli con crema di patate, cozze, peperoncino e lardo. Valeria avrà l’opportunità di portare la tradizione culinaria vastese nella cucina più famosa d’Italia.

Greta Ferro, è nata a Vasto, ha 25 anni, ed è una delle protagoniste della nuova fiction in onda il mercoledì su Canale5 Made in Italy. Il padre Giuseppe Ferro è amministratore delegato del pastificio La Molisana di Campobasso, mentre la madre Gilda Antonelli, è una professoressa universitaria a Benevento. Subito dopo la scuola superiore nel 2012, si è trasferita in Cina per studio, per poi recarsi a Milano dove ha studiato economia e si è laureata alla Bocconi nel 2017. Si è iscritta poi alla scuola di recitazione Paolo Grassi. E’ diventata testimonial di Armani e ha continuato a calcare le passerelle da modella. Con soli due provini della serie tv si è aggiudicata il ruolo principale nella serie tv targata Mediaset Made in Italy, quello di una giornalista di moda pronta a fare strada. La fiction racconta la moda Anni ’70 insieme ad attori del calibro di Margherita Buy, Stefania Rocca, Claudia Pandolfi e Nicoletta Romanoff, Raoul Bova e Marco Bocci.

Per Grete Ferro rappresenta la sua prima esperienza televisiva e sicuramente un trampolino di lancio per la recitazione.

Ad entrambe le giovani ragazze vastesi l’augurio di poter esprimere tutto il talento che hanno per un successo strepitoso!