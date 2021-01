Gelo all'Aragona: Vastese battuta dal Castelnuovo Vomano

Gelo, in tutti i sensi, all'Aragona: il Castelnuovo Vomano vince 1-0 nell'anticipo della 12? giornata di andata del Campionato di Serie D girone F e inguaia la Vastese che continua a navigare nelle 'acque' pericolose della classifica generale.

Decide la sfida, giocata a tratti sotto una nevicata, la rete realizzata, direttamente su calcio di punizione, dall'esperto e di talento centrocampista Loviso nel finale di partita, al 39' del secondo tempo. Lo stesso Loviso, poco dopo, tira fuori un rigore.

Ai biancorossi, per ottenere un risultato positivo, non è bastata nemmeno la lunga superiorità numerica, determinata dall'espulsione di Sbarbati tra gli ospiti al 26' della prima frazione.

Poco brillante la squadra di mister Fulvio D'Adderio, che inizialmente ha impostato i suoi con il 4-4-2. Dall'altra parte compatto, ben organizzato e concreto il Castelnuovo Vomano di Guido Di Fabio che, in attesa della partita domenicale del S.N. Notaresco (è stato rinviato il match del Campobasso), si gode il primario provvisorio in graduatoria, risultato straordinario per la matricola abruzzese.

Vastese–Castelnuovo Vomano 0–1

Rete: 39’ st Loviso

Vastese: Di Rienzo, Di Filippo (38’ st Lenoci) Altobelli, Cardinale (1’ st Bernardi), Obodo, Diallo, Valerio, Meola (16’ st Martinez), Martiniello, Sorgente, Di Prisco (29’ st De Angelis). A disposizione: Boccanera, Gentile, Solimeno, Barbarossa, Colantuono. All. D’Adderio

Castelnuovo Vomano: Natale, Olivi, Foglia, Casimirri, Loviso, Terrenzio, D’Egidio (22’ st Faggioli), Bregasi, Sbarbati, Emilii, Di Ruocco (36’ st Ferri). A disposizione: Porrini G., Morganti, Basilico, Porrini M., Ndoye, Croce, Manari. All. Di Fabio

Arbitro: Peletti di Crema

Note: espulso Sbarbati (CV) al 26' per gioco scorretto