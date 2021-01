La Befana porta la neve in Abruzzo

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevedono dalle prime ore di Martedì 5 gennaio 2021, e per le successive 24-30 ore, nevicate in Abruzzo a quote mediamente superiori ai 700-900 m., con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti sull’Abruzzo