Un nonno che tiene per mano il nipotino sulla nostra splendida spiaggia in una soleggiata mattina d'inverno.

Abbiamo voluto scegliere questa foto per l'inserimento nello spazio dedicato agli auguri che, come sempre, formuliamo a voi in occasione del primo giorno dell'anno.

Un'immagine che sa di 'speranza', quella che vogliamo evidenziare mettendoci alle spalle un anno, il 2020 appena trascorso, carico di problemi e difficoltà.

E allora, ai nostri affezionati visitatori, ed anche a chi dovesse capitare 'da queste parti' per caso, un sincero auguri di Buon 2021 da Histonium.net e dalla rete Cittanet!

Proviamo a guardare avanti con fiducia, e che sia un anno migliore per tutti!