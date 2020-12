Via Verde, un patrimonio da difendere e valorizzare

Tante le organizzazioni ambientaliste che hanno sentito la necessità di fare il punto della situazione sulla Via Verde, organizzando una conferenza On line Domenica 3 Gennaio 2021 alle ore 17. Sono previsti interventi su: regolamento provinciale per la Via Verde, le normative vigenti, le modalità di gestione del territorio litoraneo, le presenze archeologiche e manufatti storici, la fauna, flora e vegetazione della Costa dei Trabocchi.

Per partecipare cliccate sul link: https://meet.google.com/vrm-wyjk-ufx

Diretta Facebook sulla pagina del Forum Civico Ecologista