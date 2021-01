Tuffo di Capodanno a Vasto Marina: il 'bagno della rinascita'

Anche quest'anno, con tutte le limitazioni del caso, è stata mantenuta, da alcuni intrepidi e temerari appassionati, la tradizione del tuffo di Capodanno a Vasto Marina.

I partecipanti, capitanati da Leonzio Generoso, plurimaratoneta dai più conosciuto come 'Gigi Sport', e dal dottor Lucio Del Forno nello specchio d'acqua antistante il Lido Miramare di località San Tommaso, nella zona della pista ciclopedonale della riviera, sono stati pochi e distanti, come le buone pratiche della sicurezza in vigore richiedono, dopo l'allenamento di corsa in forma individuale avvenuto all'aperto.

Ma – hanno rimarcato - non era possibile non salutare, con entusiasmo e coraggio, e – se volete – anche un pizzico di follia l'arrivo del 2021.

A sentirli, specialmente quest'anno, da parte loro vuole esserci un augurio di speranza ed un forte segnale di coraggio, lasciandosi alle spalle un 2020 difficile, problematico e doloroso, con acque tempestose, insomma.

Leonzio Generoso, Del Forno & C., dedicando il tuffo alle vittime del Covid ed a quanti in sofferenza per l'attuale situazione, augurano a tutti un 2021 ricco di salute e prosperità. Assieme a loro Luigi Celenza, Antonio Del Borrello, Salvatore Cucaro, Fabio Antenucci e Pierpaolo Giaccio.

“Bagno della rinascita”, l'ha definito il dottor Del Forno, già primario di Medicina interna all'Ospedale 'San Pio da Pietrelcina' che ha voluto sottolineare la valenza dell'attività fisica e sportiva, a maggior ragione in un periodo come quello attuale, con un messaggio indirizzato agli anziani, “non ci stiamo fermando perché stiamo invecchiando, ma stiamo invecchiando perché ci stiamo fermando” ed ai giovani, “svegliatevi dalla pigrizia esistenziale!”, ha detto.

E da Leonzio Generoso, infine, l'auspicio di potersi ritrovare il prossimo Capodanno 2022, sempre nello stesso posto, dove la tradizione ha preso piede diversi anni fa, stavolta in comitiva per rinnovarla e mantenerla sempre viva.