“Vivi in modo sereno le feste: fai il tampone e preparati al Natale!”

Il 22 e 23 dicembre c’è un’importante opportunità a Piazza Barbacani: dalle ore 15 alle ore 19, per due giorni sarà possibile partecipare alla Campagna di Screening Sars-Cov2 prenatalizia al costo di 30€ per un tampone Covid-19 a risposta rapida.

L’iniziativa organizzata dai Consorzi di Vasto in Centro e di Vivere Vasto Marina, da Calì Cooperativa Sociale, dalla Cooperativa Croce- Lanciano, da Io compro a Vasto e dalla Città del Vasto, sarà un’occasione non solo per vivere in modo sereno le festività, ma di partecipare anche ad un gesto solidale in quanto parte del ricavato aiuterà le famiglie bisognose assistite dalle Parrocchie di Vasto che riceveranno in dono buoni spesa subito spendibili.

Per informazioni 085 7996263 (9,30-13,00/15,30-19)