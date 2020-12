Inizia la consegna dei Buoni Spesa

Inizierà oggi dalle ore 09:00 alle 20:00, presso la sede del centro Berlinguer in Via Anelli, 71 la distribuzione dei Buoni Spesa del Comune di Vasto. Si tratta dell’attuazione da parte del Comune della misura straordinaria e urgente varata dal governo, per aiutare le famiglie in difficoltà. Gli importi dei buoni sono differenziati secondo la composizione del nucleo famigliare, da 150 euro fino ad un massimo di 400 euro per famiglie con più di quattro componenti.

Le richieste che non hanno superato il vaglio dei servizi sociali non sono state ammesse al beneficio.

Potranno ritirare la card tutti coloro che hanno già ottenuto il contributo erogato nella prima fase della pandemia e coloro che recentemente hanno presentato la richiesta. Per il ritiro sarà necessario presentare la carta d’identità e il codice fiscale. Il sindaco, Francesco Menna e l'assessore con delega alle Politiche sociali, Lina Marchesani, ricordano che la card è destinata all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. Non è consentito l’acquisto di alcolici.