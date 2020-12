Comunità in lutto per le tragiche morti di Carlo, Nicola e Paolo

Tre comunità in lutto e un dolore immenso per i familiari delle tre persone che ieri pomeriggio hanno perso la vita alla Sabino Esplodenti, azienda che si trova in contrada Termine a Casalbordino.

Un tragico incidente sul lavoro che ha strappato alla vita Carlo Spinelli, 54 anni di Casalbordino, Nicola Colameo, 46 anni di Guilmi e Paolo Pepe, 45 anni di Pollutri. Il primo lascia la compagna e tre figli; Colameo lascia la moglie e due figli; Pepe la moglie e un bimbo piccolo.

Questa mattina Vigili del Fuoco al lavoro nell'area dell'incidente. Le operazioni, portate avanti insieme agli artificieri, sono piuttosto complesse a causa dell’alta temperatura del forno. Come riferito anche dal sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, gli artificieri hanno sorvolato con il drone l’area dell’esplosione attraverso anche l’utilizzo di una termocamera per verificare lo stato delle cose. Una volta in sicurezza l’area, si provvederà all’ingresso all’interno per il recupero dei corpi delle vittime. Le indagini dei Carabinieri sono coordinate dal Pm Gabriella De Lucia della Procura di Vasto.

da rete8.it