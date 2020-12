L'Aiccre Abruzzo si rinnova

L’Aiccre, associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa, nella sezione Abruzzo, si rinnova. L'Assemblea Congressuale di oggi ha eletto all'unanimità la nuova Direzione Regionale. Sono stati riconfermati, per il mandato 2020 - 2025 il Presidente regionale Giuseppe Di Pangrazio e il Segretario regionale Fabio Travaglini.

.La nuova direzione regionale è così composta: Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Carla Mannetti (L'Aquila), Annalisa Palozzo (Cepagatti), Domenico Di Berardino (Avezzano), Angelica Breda (Alanno), Angelo Marchione (Furci), Carlo Moro (Lentella), Fabio Adezio

(Miglianico), Maria Olimpia Morgante (Scurcola Marsicana), Roberto Giovagnorio (Tagliacozzo), Alice Moscone (Bussi sul Tirino), Pasqualino Di Cristofano (Magliano dei Marsi), Camillo D'Angelo (Valle Castellana), Alfonso Ottaviano, (Scerni), Ilaria De Sanctis (Teramo), Luca Addario (Lettomanoppello), Andrea Marino, (Popoli), Nicola Rossi (San Giovanni Lipioni), Francesca Melozzi(Isola del Gran Sasso), Anna Bosco (Vasto), Orlando Console (Guardiagrele), Annamaria Casini (Sulmona), Luigi Milano e Amedeo Pasquale

L’AICCRE è un movimento politico e promozionale, oltre che culturale, che mantiene la sua forza e la sua coerenza grazie alla militanza in esso di tutti i livelli delle autonomie, dal Comune e dagli Enti intermedi alla Regione.

Gli obiettivi dell’AICCRE sono: promuovere e coordinare le iniziative dei Poteri regionali e locali per la costruzione dell’Unità politica europea in forma federale; assicurare ai Poteri locali e Regionali, nei loro rapporti con le organizzazioni e le istituzioni europee, un "servizio europeo" di informazione degli amministratori eletti e di assistenza ad attività volte ad utilizzare i programmi, e i relativi progetti, previsti dall’Unione europea;promuovere iniziative di reciproca conoscenza e di collaborazione, di scambi e gemellaggi, fra i Poteri locali e regionali dei diversi paesi d’Europa; promuovere e favorire, in una prospettiva federalista, iniziative di pace, di collaborazione tra i popoli, di sviluppo e di impegno per debellare la fame e il sottosviluppo nel mondo; rispettare e sostenere le legittime aspettative dei gruppi minoritari etnici e linguistici nel contesto di un’Europa plurietnica e multiculturale.

Un augurio di buon lavoro ai neoeletti per il nuovo mandato!