Anche il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittime le ordinanze anti fuochi d’artificio dei comuni

Anche quest’anno si subisce il terrorismo psicologico in merito all’usanza di accendere fuochi d’artificio in occasione del Capodanno. Dopo le Prefetture e il Ministero dell’interno, ora anche il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittime le ordinanze anti-fuochi d’artificio che molte Amministrazioni Comunali emettono a Capodanno. Peraltro, il Ministero ha già specificato nel 2016, che il contenuto dell’ordinanza sindacale non risulta nemmeno congrua con gli ambiti di competenza delle autorità locali indicati nel D.M. del 5 Agosto 2008 art. 2 comma 1.

Ricordiamo a tutti Sindaci che i fuochi d’artificio omologati sono prodotti legali, il loro utilizzo è disciplinato da una normativa Europea. Le leggi in materia esistono dagli anni ’30; l’utilizzo su piazze e vie pubbliche, senza apposita licenza, è già proibito per legge (art. 57 Tulps), ma vietarne l’uso nella totalità del territorio Comunale, e quindi anche al di fuori del centro abitato, è un abuso. Non servono ordinanze locali a discrezione dei vari Sindaci perché le leggi ci sono e sono esaustive, basta farle rispettare, evitando quindi le accensioni sulle vie pubbliche e in luoghi affollati, questo al fine di prevenire incidenti e non arrecare disturbo a persone ed animali; soprattutto si raccomanda di acquistare solo da rivendite autorizzate con specifica licenza del Prefetto.