Fabio Mascio rilancia la sua idea di pista ciclabile urbana

Fabio Mascio, ciclista urbano, sulla sua pagina facebook, a proposito delle piste ciclabili, posta la foto di un tratto di Via Mazzini, evidenziando il cordolo per il restringimento di carreggiata stradale già stretta per conto suo. Commenta, “con lo stesso criterio è possibile tracciare una ciclabile bidirezionale che parte dall'Incoronata e arriva a S. Antonio, sfruttando la Circonvallazione, “rosicando” un po’ di carreggiata, rimodulando il marciapiede. In questo modo si possono così collegare quartieri ad alta densità di popolazione e portarli al centro, lasciando l'auto a casa, offrendo un’infrastruttura che aiuta a smaltire il traffico urbano. Questa proposta la avanzo da anni ormai ma con tante pacche sulle spalle!”