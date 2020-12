Open Day alla Scuola Spataro-Paolucci

Si avvicinano le iscrizioni a scuola! Se vuoi conoscere meglio la scuola dell’infanzia e primaria “G. Spataro” e la scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci” del Comprensivo n.1 di Vasto, il Dirigente Scolastico prof. Ssa Sandra Di Gregorio, propone un’esperienza tutta nuova, che consentirà di rispettare le norme Anti Covid per la sicurezza di tutti, ma nello stesso tempo permetterà di essere vicini: l’Open Day virtuale, on line con l’uso della piattaforma Meet. Per ogni ordine di scuola sono previste due date, a dicembre e a gennaio per consentire di conoscere meglio l’Istituto Comprensivo. E’ prevista in ogni appuntamento la presenza del Dirigente Scolastico e dei docenti che illustreranno il Piano triennale dell’offerta formativa e l’organizzazione della scuola.



Per la scuola dell’infanzia “G. Spataro” è previsto l’open day il 18 dicembre 2020 e il 14 gennaio 2021 dalle 16 alle 17, collegandosi al link: meet.google.com/kcd-snno-tpp

Per la scuola Primaria “G. Spataro” le date sono :il 22 dicembre 2020 e il 12 gennaio 2021 dalle 17 alle 18 al link: meet.google.com/kaj-bvzx-geu

Per la scuola Secondaria di Primo Grado “R. Paolucci” : il 21 dicembre 2020 e il 13 gennaio 2021 dalle 17.30 alle 18 per la scuola Primaria “G. Spataro” e “Martella” e dalle 18,00 alle 18,30 per la Nuova Direzione Didattica e Madonna dell’Asilo e dalle 18,30 alle 19,00 per le altre scuole. Il link per il collegamento è : meet.google.com/ofo-gjjk-yzs

Per una migliore riuscita dell’incontro, si chiede di accedere con 5 minuti di anticipo, con microfono e videocamera disattivati.

Il Dirigente Scolastico sarà a disposizione dei genitori per ulteriori informazioni tutti i martedì dalle 10,00 alle 11,00 fino al termine delle iscrizioni al link http: //meet.google.com/kxt-uadh-wcr.

Si ricorda che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia si effettueranno tramite modello cartaceo presso gli Uffici di Segreteria. Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore).

Per le iscrizioni alla Scuola Primaria “G. Spataro” e alla scuola Secondaria di Primo Grado “R. Paolucci” le iscrizioni saranno on-line e si effettueranno dal 4 al 25 gennaio 2021.

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria consultando il sito web del Ministero dell’Istruzione (MIUR) e accedendo all’Area www.iscrizioni.istruzione.it(codice meccanografico Scuola Primaria “G. Spataro” CHEE833015). Potranno essere iscritti i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022. All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può corrispondere a 30 ore o 40 ore (tempo pieno).

Per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, si può consultare il sito web del Ministero dell’Istruzione accedendo all’Area www.iscrizioni.istruzione.it (codice meccanografico Scuola Secondaria di 1° Grado “ R. Paolucci” CHMM833014). Al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la propria opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure su 36 ore, elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato).

L’Istituto Comprensivo n.1 di Vasto è lieto di svolgere un’azione di supporto per i genitori che vorranno sceglierci. Per eventuali difficoltà nelle iscrizioni sia cartacee (scuola dell’infanzia) che online (scuola primaria e secondaria di I grado) possono contattare la scuola al n. 0873 367353 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12,30.

Maggiori informazioni delle iniziative del Comprensivo n.1 Paolucci si possono trovare nel sito: www.ic1vasto.gov.it

Vi aspettiamo numerosi!!!!

Istituto Comprensivo 1 – Vasto