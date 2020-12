I Consorzi: ”A Natale acquistiamo a Vasto e ordiniamo servizi di Delivery”

Dai Consorzi di Vasto in Centro e Vivere Vasto Marina c’è un consiglio accorato: “Dietro ad una vetrina c’è sempre un sorriso, una famiglia, un confidente, un momento di interazione sociale: le “vetrine” contribuiscono a mantenere vive le città. Tutti i commercianti di Vasto sono aperti nel rispetto delle prescrizioni stabilite e ti aspettano con professionalità, prodotti e tante idee per te e per i tuoi regali e per passare al meglio ed in allegria, nonostante tutto, questo periodo...

Per questo e molto altro: “A Natale, acquistiamo in negozio e ordiniamo servizi di delivery in città.”

Rispetta te stesso e chi ti sta vicino: mascherina e distanziamento obbligatori per tutti

www.iocomproavasto.it