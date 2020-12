Un attaccante argentino per la Vastese, possibile anticipo a sabato per la sfida con il Montegiorgio

Leandro Antonio Martinez è un nuovo giocatore della Vastese.

Classe 1989, argentino naturalizzato italiano, attaccante talentuoso ed eclettico, vive una nuova esperienza in Italia, dove è arrivato per la prima volta 13 anni fa, a Parma, crescendo nelle giovanili del club ducale con il quale, nel 2008, ha anche esordito in Serie A. Nella sua carriera altre esperienze tra B, C, D ed Eccellenza (Ternana, Sud Tirol, Albinoleffe, Cremonese e Lucchese tra le altre) e quelle all'estero, nella Serie A ungherese (Honved Budapest), in Svizzera ed Argentina.

Il giocatore si è già aggregato al gruppo biancorosso che, dopo il rinvio della partita di Castelfidardo, sta preparando la prossima sfida di campionato, casalinga all'Aragona, contro il Montegiorgio.

La gara, con ogni probabilità, sarà anticipata a sabato 19 dicembre (ore 14,30) considerando il successivo turno infrasettimanale prenatalizio (mercoledì 23 dicembre, in calendario c'è il match in trasferta contro il Matese per la squadra di mister Massimo Silva).