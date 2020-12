La devozione di San Nicola a Pollutri

Oggi è San Nicola e grande è la sua devozione nel nostro territorio, in particolare a Pollutri.

La leggenda vuole che San Nicola, durante uno dei suoi viaggi in Occidente, passando per la nostra terra durante una forte carestia, disponendo solo di poche fave le moltiplicò all’infinito, riuscendo a sfamare tutti. In ricordo di questo miracolo, il 6 dicembre e la prima domenica di maggio (a ricordo della traslazione delle reliquie del santo da Myra a Bari) si sono sempre celebrati dei riti che ricordano questo fatto prodigioso.

La sera del 5 dicembre, il piccolo borgo di Pollutri era in festa per la vigilia di San Nicola, con la benedizione delle caldaie e poi la caratteristica cottura delle fave, cotte secondo tradizione all'aperto, in nove grandi calderoni, con la disputa tra gli "attizzatori " per far bollire per prima la propria caldaia, per concludersi con la distribuzione delle fave a tutti presso il sagrato della chiesa di San Salvatore di Pollutri.

Quest’anno invece, la festa di San Nicola a Pollutri, uno dei più importanti appuntamenti di aggregazione religiosa, socio-economica e culturale, patrimonio spirituale inestimabile per tutto il territorio non si è potuta tenere. “L'emergenza COVID-19 ha inciso profondamente nelle nostre vite, imponendo regole e responsabilità ad ognuno di noi. Regole che impediscono di vivere anche i tradizionali festeggiamenti del nostro Santo Protettore San Nicola, secondo le nostre bellissime e santissime manifestazioni religiose e civili, caratterizzate da una grandissima partecipazione popolare,” ha detto il Sindaco Nicola Mario Di Carlo.” Nonostante tutto, abbiamo comunque tenuto viva la celebrazione delle novene, segno che non rinunciamo alla nostra storia e alle nostre tradizioni. Auguro a tutte e tutti noi di vivere pienamente questo giorno, di riconoscere al nostro Santo Patrono San Nicola la figura che può ispirarci a difendere Principi e Valori, Conoscenza e Sapienza per affrontare il futuro.”