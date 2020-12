Altra vittoria, sei su sei per Luigi Alfieri

Sei su sei!

Arriva un’altra vittoria per Luigi Alfieri. Il giovane pugile vastese della San Salvo Boxe ha vinto ieri pomeriggio l'incontro sul ring di Maclodio, in provincia di Brescia, contro Edmir Sinanaj conquistando così l'accesso alle semifinali del “Trofeo delle Cinture”.

Ottimo il match di Alfieri, sempre seguito dai suoi allenatori Domenico Urbano e Alfredo Campitelli che nel corso dei sei round ha affrontato l'avversario a testa alta e con una condotta che gli è valsa la vittoria finale ai punti.

Di nuovo braccia alzate per lui, la sesta volta in sei match da professionista, per la grande soddisfazione personale, dei suoi tecnici e tifosi