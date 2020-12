Angela Pennetta: “Mi candido per l’amore che ho per Vasto”

In diretta Facebook e Istragram e in conferenza stampa è iniziato il percorso politico del Comitato Civico l’Arcobaleno e del suo presidente, l’Avv. Angela Pennetta, verso le elezioni amministrative del 2021 di Vasto.

Il Comitato nato a giugno del 2019, ha incrementato nel tempo i suoi iscritti, battendosi per l’ospedale, per il tribunale, per l’emergenza cinghiali, per la solidarietà ai più poveri, per l’amore verso Vasto. E’ lo stesso Comitato, dice l’Avv. Angela Pennetta, che le ha chiesto di candidarsi, per dare alla città di Vasto la possibilità di essere capofila del territorio. “Nel 2016 dice, non c’erano le condizioni di vincere, ora ci sono.” In questo periodo ha cercato insieme al Comitato di capire i problemi, le criticità, le risorse, le soluzioni ed è pronta a scendere in campo.

Il programma politico è focalizzato su tre punti: la Sanità, il Lavoro che ingloba il turismo e l’ambiente e la Sicurezza che comprende il Tribunale e il potenziamento dei Servizi Sociali.

Mediante le domande dei giornalisti presenti, ha chiarito alcuni degli elementi del suo programma. Ha ricordato il suo impegno per la cucina dell’ospedale “San Pio”; ha evidenziato la necessità di avere un nuovo ospedale in Località Pozzitello già progettato da anni; di avere in tempi brevi un Drive In anche a Vasto, che successivamente sarà importante per la distribuzione dei vaccini; di salvaguardare il Tribunale; il rispetto dell’ambiente, degli alberi che non vanno tagliati, ma salvaguardati, del decoro urbano, fatto di fiori, per trasformare Vasto in una città fiorita, accogliente. Ha sottolineato l’importanza del progetto alla Statale 16 fatto dai 27 sindaci del Medio e Alto Vastese, per unire Vasto Nord alla Trignina, unendo mare e montagna e del Turismo, a cui va dato più risalto, cercando un consulente esperto in materia, un professionista, per valorizzare nel modo più opportuno le enormi risorse di Vasto, che non ha niente di meno di Rimini o della Puglia e non da ultimo vanno incrementate le politiche sociali, soprattutto ora che l’attuale crisi ha creato un incremento preoccupante di nuovi poveri nella nostra città. A tal proposito ha comunicato che il 12 dicembre 2020 il Comitato Civico dell’Arcobaleno organizza presso il Centro del Vasto una Colletta Alimentare per consentire di potenziare il progetto di Solidarietà che in queste settimane si sta riattivando dopo il grande impegno realizzato durante il lockdown.