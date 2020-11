Soluzioni innovative di Mattia Perrotta per Vasto Marina

In molti hanno seguito con la piattaforma Zoom o con la diretta su Facebook, l’iniziativa del Consorzio Vivere Vasto Marina, per evidenziare il progetto di riqualificazione di Vasto Marina proposto da Mattia Perrotta, Creative Director at Social Needs. E’ questo il primo di tre incontri, tutti di sabato pomeriggio che vogliono mettere in luce, ha detto il presidente del Consorzio Piergiorgio Molino, le idee innovative di giovani talenti del territorio, che con entusiasmo e competenza mettono in gioco idee nuove a servizio della comunità.

Mattia Perrotta ha spiegato che il suo amore per Vasto e per il mare, l’hanno portato a cercare soluzioni nuove ai diversi elementi di criticità che la zona di Vasto Marina presenta, in considerazione delle possibilità future. Tre sono gli elementi messi in evidenza: l’ingresso con il parco della Bagnante, con la presenza di un istallazione con il logo di Vasto Marina, di un’ampia zona pedonale e una zona parcheggio nella zona della pineta; il centro con la zona pedonale della Rotonda, che potrebbe diventare la nuova agorà di Vasto Marina, con la demolizione della storica rotonda e stabilendo una nuova viabilità e infine una grande area eventi denominata Parco Suriani, per avere un’ampia zona per intrattenimenti turistici, ludici, ecc.

Nuovo sistema viario, una reinterpretazione degli spazi, la necessità di rinnovamento e di funzionalità, il ripristino della visione sul mare, collegamento con la via verde, ritorno di immagine turistica immenso, questi gli elementi progettuali proposti.

Piergiorgio Molino ha sottolineato che con questa proposta si apre un dibattito, perché a Vasto c’è bisogno di alzare il livello, di pensare in grande con progettualità innovative, guardando al futuro.

Sabato prossimo, 5 dicembre 2020, sempre alle 15, il Consorzio Vivere Vasto Marina, sempre con la piattaforma Zoom e la diretta su Facebook, darà modo a Anna Corsi, giovane ragazza vastese, che nelle scorse settimane ha conseguito la laurea con lode in Architettura all’Università G. D’Annunzio di Pescara, di parlare della sua tesi di laurea: “Adattamento, mitigazione e contrasto ai cambiamenti climatici: la Costa dei Trabocchi”, con cui ha evidenziato soluzioni per migliorare l’assetto urbanistico del nostro territorio.