Domenica la visita pastorale del vescovo Forte nella Parrocchia di San Paolo

Domenica 29 novembre, primo giorno di Avvento, nella Parrocchia San Paolo Apostolo, è programmata la visita pastorale dell'arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte.

"Come ci ha ricordato lo stesso Padre Bruno nella lettera Discepoli Missionari - dice il parroco Don Gianni Sciorra - 'per la comunità che la riceve, la Visita è un evento di grazia che riflette in qualche misura quella specialissima visita con la quale il “supremo pastore” (1Pt 5,4) e guardiano delle nostre anime, Gesù Cristo, ha visitato e redento il suo popolo (cf. Lc 1, 68)'.

In un momento di prova come quello della pandemia che stiamo vivendo, l’evento aggiunge valore a valore: ci aiuta a rimanere saldi nella fede e a non cedere allo sconforto. La salute del corpo, infatti, é un bene che tutti vogliamo tutelare, ma dobbiamo preoccuparci anche della salute dell’anima. Rispetto alla Visita precedente, tenutasi dal 19 al 21 marzo 2010, il programma di quest'anno sarà ridotto, circoscritto ad una sola giornata, ma ugualmente significativo.

Padre Bruno incontrerà innanzitutto i ragazzi del Catechismo in Auditorium. Dialogheranno con il Vescovo a loro modo: con un disegno, una lettera, una domanda, una preghiera, una piccola riflessione. Comporranno tutti insieme un simpatico puzzle gigante. E pregheranno insieme a Padre Bruno per tutti bambini del mondo. Sarà un momento di festa, che vivremo tutti in sobrietà e con estrema attenzione, come ci è richiesto dal periodo. I ragazzi hanno lavorato tanto, insieme alla Catechiste, per prepararsi bene a questo incontro. Hanno riflettuto su diversi temi, primo fra tutti “Discepoli Missionari”, il Messaggio del Vescovo per l’indizione della Visita Pastorale. Poi hanno affrontato il tema della "Prudenza, virtù dei coraggiosi", la virtù cardinale che Padre Bruno ha presentato nella Lettera pastorale per l’anno 2020-2021.

In Chiesa, prima della Messa, l'assemblea dei fedeli accoglierà il Vescovo per un confronto sincero e accorato sulle sfide che questo tempo ci chiama a vivere. Infine, la Celebrazione Eucaristica, cuore della Visita Pastorale, durante la quale Padre Bruno conferirà il sacramento della Cresima: una gioia grande per tutta la comunità parrocchiale.

In Chiesa, nel rispetto delle norme vigenti, il numero dei posti disponibili è ridotto e sarà presente una piccola rappresentanza dell’intera comunità. Ma sarà possibile seguire questa seconda parte, quindi anche la Messa, sia dall'atrio delle Aule del Catechismo che dall’Auditorium, tramite un maxischermo. Inoltre raggiugeremo a casa tutti coloro che non possono partecipare attraverso la diretta streaming della Messa sul canale YouTube San Paolo Web e la pagina Facebook della Parrocchia.

Iniziamo l’Avvento - conclude Don Gianni - con una grande attesa nel cuore e una preghiera più che mai sentita in questo momento di prova: “Vieni, Signore Gesù”. Sostenuti da queste intenzioni, e ricordandoci di indossare e far indossare a tutti, ragazzi e adulti, le mascherine, di rispettare le distanze e di igienizzare spesso le mani, viviamo la Visita Pastorale con lo spirito e la forza di sempre: 'Uniti in Gesù camminiamo insieme!'”.