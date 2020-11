Il Sindaco ringrazia Hannele Anita Piipari

Dalla Finlandia Hannele Anita Piipari, ha scelto Vasto per aprire una Boutique Residence, “Palazzo Florio”, nel centro storico di Vasto, insieme a Umberto Marinozzi. Il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha voluto farle un ringraziamento speciale per aver fatto la scelta di investire nella nostra città, aprendo un B&B nel cuore di Vasto. “ Hannele conquistata dalla bellezza di Vasto rappresenta un prezioso collegamento con la Finlandia per la promozione della nostra città.” Ha commentato Francesco Menna.