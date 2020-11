Festa dell’albero 2020 alla Scuola Primaria Madonna dell’Asilo

Per la festa dell’albero, la scuola Primaria Madonna dell’Asilo ha voluto celebrare e richiamare l’importanza di immergere corpo e anima nella natura. I ragazzi hanno considerato l’albero, come memoria secolare, simbolo di vita e di conoscenza, come un “maestro” a cui regalare una poesia recitata con passione e sentimento...

“Non siamo poi tanto diversi,

nasciamo per essere amici:

qui dove io ho chioma hai capelli

e dove tu hai piedi ho radici”.

Un legame indissolubile ci lega, la vita.