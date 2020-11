'Genesi', in Corso Italia la scultura dedicata agli alberi

Iin occasione della Giornata nazionale degli Alberi, istituita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in corso Nuova Italia al centro di Vasto è stata collocata temporaneamente 'Genesi', scultura realizzata dal maestro Giuseppe Colangelo.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Vasto e organizzata dal Club per l'Unesco di Vasto insieme agli istituti di istruzione superiore 'Pantini-Pudente', 'Mattioli' e 'Mattei'.

"La scultura - si legge in una nota - rappresenta un grande albero in pietra della Maiella, di 160 cm per 50 per 16, che ricorda la fondamentale presenza dell’albero nella vita e nella cultura umana, ma anche il rischio di 'inaridimento' evocato dalla pietra".

“Iniziativa bellissima per la Festa dell’Albero - ha detto il sindaco Francesco Menna -. Ringrazio Giuseppe Colangelo, persona cara a Vasto che ha lasciato dei segni indelebili in questa città, attraverso la scultura, come il Monumento ai Carabinieri. In questi giorni continua da parte del Comune la piantumazione degli alberi, per seguire un progetto iniziato qualche anno fa. L'ambiente è una delle tematiche che abbiamo a cuore e grazie alla messa a dimora degli alberi abbiamo riqualificato diverse aree cittadine”.

“Il Club per l’Unesco, impegnato nella diffusione di una cultura di pace perseguita attraverso l’educazione e la cultura - ha spiegato Bianca Campli, presidente della sezione di Vasto - aveva progettato per il 2019-20 un lungo percorso didattico con le scuole superiori di Vasto sui cambiamenti climatici. Purtroppo la situazione sanitaria del nostro paese, con la chiusura delle scuole, ha impedito che il progetto si attuasse. Abbiamo pensato dunque di modificare la nostra strategia, senza abbandonare il messaggio di allarme per la vita vegetale sulla terra, ma anche di speranza nelle capacità degli umani di modificare i propri comportamenti e vorremmo affidare questo messaggio all’opera scultorea dell’artista Giuseppe Colangelo, da sempre molto sensibile ai temi ambientali.”

“Quando ho cominciato a realizzare la scultura pensavo ad un albero simbolo della rinascita. Spero che in questo delicato momento che stiamo vivendo - ha concluso il maestro Colangelo - sia di buon auspicio”.

La scultura resterà a Vasto fino al 7 gennaio.

Foto con la collaborazione di Andrea Marino