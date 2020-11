Ancora problemi all’incrocio tra Via Valloncello e Via Madonna dell’Asilo

L’ultimo incidente, all’incrocio tra via Valloncello e via Madonna dell’Asilo, fa ancora discutere.

Il Movimento 5 Stelle di Vasto concorda con la soluzione proposta dal comandante Del Moro, che avrebbe già emesso la relativa ordinanza, con l’istituzione di un senso unico a scendere in via Valloncello.

Evidenziano però che è necessario fare una valutazione complessiva dell’area e delle sue criticità, tenendo conto della necessità che il traffico verso il centro cittadino defluisca agevolmente e senza rischi per gli automobilisti e i pedoni che utilizzeranno strade alternative a Via Valloncello e prevedendo anche una limitazione dei parcheggi su Via delle Croci e Via D.G. Rossetti dove spesso i veicoli parcheggiati su entrambi i lati della strada, impediscono il regolare e sicuro scorrimento delle auto in transito.