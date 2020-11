E’ venuto a mancare Alessio Di Rocco

Purtroppo Alessio Di Rocco non ce l’ha fatta.

Tante le persone che lo conoscevano e hanno espresso il cordoglio per la sua prematura scomparsa, a causa di un brutto male, ma tra tutte è estremamente commovente la lettera che ha scritto la moglie Emanuela Del Borrello.

“Sei la mia persona e per sempre lo sarai… la parte più bella di me e della mia vita. Con il tuo amore mi hai insegnato ad avere pazienza ma soprattutto coraggio, quel coraggio che mi hai sempre dato tu che non ti sei mai arreso, quel coraggio che tiravo fuori dal tuo splendido sorriso.

Grazie Amore Mio, per tutto l’amore che mi hai dimostrato. Grazie per la Vita bella e vera che abbiamo vissuto insieme in questi anni. Grazie per avermi scelta come tua compagna in questo viaggio purtroppo breve. Sei la mia persona e nulla mai cambierà.

Stammi vicino e proteggimi ancora. Ho tanto bisogno di te. Ti amo. Tua per sempre! “

I funerali saranno celebrati mercoledì 18 novembre 2020 alle ore 15,30 nella Chiesa del Cimitero di San Salvo, muovendo anticipatamente dell’Ospedale.

Condoglianze alla moglie Emanuela, ai genitori Evelina e Sante, al fratello Silvio, ai suoceri Maria e Carlo, al cognato Antonio e a tutti i parenti.