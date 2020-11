Vecchia stazione di Vasto Marina, proposte di recupero

Alessandra Notaro e Nino Fuiano, iniziano a presentare le proposte della “Buona Stagione”, il nuovo soggetto politico di Vasto. Hanno scelto di iniziare dalla vecchia stazione di Vasto Marina, edificio che dal 1863 fino al 2000 ha avuto un ruolo strategico per la città, per poi essere inutilizzato e abbandonato, fino alla situazione attuale di estremo degrado.

C’è, da parte della Notaro e di Fuiano, il ricordo nostalgico di quel luogo, ma soprattutto la proposta della nuova formazione “La Buona Stagione”, quella di creare all’interno di questo stabile delle possibilità professionalizzanti per i nostri ragazzi ad esempio: corsi post diploma, its, apprendistati, nei due settori strategici della nostra città: il Turismo e la Logistica. Sede di corsi che darebbero una prospettiva occupazionale immediata ai ragazzi nel nostro territorio, ma anche strumento per garantire servizi agli operatori del territorio.

Evidenziano entrambi la necessità di rompere questo degrado, attraverso la formazione per i giovani ed il vantaggio per gli operatori, ottenendo un terzo obiettivo: “Far vivere questa zona 12 mesi l’anno e non soltanto 3 mesi l’anno”.