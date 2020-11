Discarica a cielo aperto a Punta Penna, problema irrisolto

Irrisolto il problema della discarica a cielo aperto nell'area di Punta Penna, più volte finita al centro di segnalazioni e proteste da parte di cittadini ed anche dei consiglieri comunali di opposizione.

Cassette in polistirolo per il deposito di pesce, rifiuti di altro genere e di provenienza incerta, diversi pneumatici trovano posto ai margini della strada, a poca distanza dalla sede di alcune aziende dell'area industriale ed artigianale, tra odori nauseabondi e addensamento di cinghiali ed altri animali.

Torna al centro dell'attenzione la mancanza di vigilanza del sito e la raccolta e la ripulitura a frequenze inadeguate.

"Il rimedio, semplice, già segnalato da oltre un anno - sottolineavano in una nota di qualche tempo fa i consiglieri di centrodestra -, consiste nell’aumento dei turni di raccolta, nel fornire le chiavi dei gabbiotti solo ai commercianti che hanno diritto a conferire nel deposito e nella vigilanza costante del sito attraverso l’utilizzo di fototrappole e videosorveglianza. L’installazione delle fototrappole, da noi auspicata da più di un anno, ma che per il Comune di Vasto sono ancora un oggetto non identificato, oltre a fungere da deterrente, consentirebbe alle forze dell’ordine di sanzionare gli incivili".