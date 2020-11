Si discute sul modello Svezia per combattere la pandemia

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sono in molti a discutere sul modello che ha seguito la Svezia per combattere il Covid. Il governo svedese ha messo in protezione le persone più fragili, lasciando completa libertà al resto dei cittadini, senza lockdown, senza obblighi e divieti, e sconsigliando le mascherine. La considerazione viene dal fatto che la media dei decessi del 2020 della Svezia è allineata a quella degli ultimi anni, calcolata fino al 2010.

Antonio Cilli, responsabile di Cittanet, la prima Comunity di blogger ed editori liberi in Italia, considerando i dati in crescita della pandemia e le decisioni del governo e delle regioni, afferma sui social: “Da noi la colpa sarebbe del popolo irrispettoso delle regole stando alla narrazione di chi ci governa (a tutti i livelli). In Svezia invece senza mai imporre regole (assurde) ai cittadini e senza fermare l’economia hanno sostanzialmente gli stessi numeri degli altri Paesi europei. Scelte.”

E se la nostra fosse solo una psicosi collettiva?