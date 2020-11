'Off Day', salta la protesta. I commercianti vastesi: "Servono interventi seri e duraturi"

"Avevamo previsto ed organizzato per oggi pomeriggio una manifestazione pubblica denomina 'Off Day'. Le recenti notizie in merito alla prossima istituzione, già da domani, della zona rossa nella nostra regione cambiano le prospettive e ci impongono scelte differenti per essere vicini alle esigenze dei nostri clienti in questo pomeriggio di novembre".

In una nota i Consorzi Vasto in Centro e Vivere Vasto Marina annunciano il rinvio della manifestazione di protesta, tramite saracinesche abbassate e luci spente dei negozi, inizialmente organizzata per il pomeriggio odierno.

"Avevamo scelto di manifestare semplicemente spegnendo le luci di tutte le nostre vetrine per dare l’immagine di ciò che domani potrebbe essere la nostra città. Priva di quella linfa vitale che il commercio rappresenta per il tessuto sociale ed economico di un territorio. Tante piccole realtà rischiano di sparire per sempre e di far sprofondare nell'incertezza del domani centinaia di persone", si evidenzia nella nota diramata agli organi di informazione.

"Noi commercianti viviamo un dramma duplice, ossia quello derivante dal timore strettamente legato all'emergenza sanitaria e quello, ormai è chiaro a tutti, legato al dramma economico che deriva da questa pandemia. Siamo sfiniti ed avviliti. Necessitiamo di certezze, di aiuti fattivi e costanti e, soprattutto, di una

seria programmazione per il futuro. Siamo davvero stremati”, dice Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro.

“Decine saranno le saracinesche che molto probabilmente, senza un intervento immediato, saranno destinate ad abbassarsi per sempre. Decine e decine saranno le persone che perderanno il loro lavoro. Dietro ad ogni lavoro perso, ci sono i sogni e i progetti di famiglie intere che svaniscono. Non sono solo le

luci dei nostri negozi, che avreste trovato spente questa sera, che avrebbero dovuto preoccuparvi, ma le vite di decine e decine di famiglie che rischiano di dover rinunciare al loro futuro. Per sempre. Serve un intervento serio e duraturo ad opera di tutte le istituzioni, comune, provincia regione e governo, e serve sinergia tra tutte le parti coinvolte”, rimarca Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina.

Questo lockdown colpisce tutti nessuno escluso. Tutta l’economia soffre, tutte le attività stanno pagando un prezzo altissimo servono interventi immediati non dichiarazioni vane e vacue. Chiediamo di darci l'importanza che meritiamo. Non solo pacche sulle spalle.