'Vasto nel Presepe', riparte il concorso della Pro Loco: "Un segnale di speranza"

Nonostante il perdurare di questa pandemia che grandi danni sta procurando a tutti, la Pro Loco “Città del Vasto” ha inteso non interrompere questa iniziativa natalizia che grande interesse ha suscitato nella nostra città e non solo.

Vuole essere un segnale di speranza e di rinascita per tutti noi. Un Natale, quello che vivremo quest’anno, sicuramente molto diverso dagli altri e che ci costringe tutti ad essere distanti fisicamente, ma non con il cuore. Ovviamente, per poter svolgere la Mostra/Concorso presepiale, abbiamo dovuto riadattare il tutto alla situazione attuale ed, al tempo stesso, evitare di snaturare il concorso e soprattutto la Mostra.

Per fare tutto ciò, abbiamo pensato di utilizzare al meglio la tecnologia e le piattaforme “social” che oggi ci offre internet.

In poche parole, fermo restando i presepi allestiti nelle vetrine dei negozi, tutti potranno partecipare al concorso con manufatti realizzati a casa, in famiglia, tra amici, rispettando ovviamente la presenza nel presepe di uno o più elementi che portino la Città di Vasto all’interno dell’opera artistica: una tradizione, un monumento, una piazza, una strada, un personaggio illustre, un prodotto enogastronomico, il mare, la spiaggia, ecc. senza ovviamente snaturare il contenuto religioso e la natività.

Per partecipare al concorso/ mostra, una volta iscritti e realizzato il presepe, sarà sufficiente inviare all’indirizzo e-mail prolocovasto@gmail.com le foto dettagliate dell’opera accompagnate da un video di pochi minuti, utilizzando il proprio telefonino, in cui, oltre a riprendere in modo accurato tutti i particolari del presepe, si illustra la realizzazione dell’opera, l’autore, la tecnica e i materiali utilizzati.

Non ci saranno, ovviamente, limiti alle dimensioni ed alla fantasia, purché siano opere originali.

Tutti i presepi non attinenti al tema “La Natività declinata al Vastese” saranno scartati.

Per far conoscere e mettere in Mostra le opere dei partecipanti, utilizzeremo al meglio gli strumenti e le piattaforme social presenti su internet al fine di poter facilitare le operazioni di voto da parte di tutti coloro che vorranno esprimere il proprio giudizio e quindi far parte della giuria popolare.

Quest’anno oltre alla novità del Concorso/Mostra a “distanza”, ci sono altre novità e particolarità che avevamo pensato per questa edizione 2020. Abbiamo ritenuto doveroso inserire una quarta sezione “D” dedicata ai presepi allestiti dalle parrocchie nelle chiese.

Inoltre, le due giurie, popolare e tecnica, non concorreranno ad un giudizio unico finale. Le decisioni saranno separate e daranno luogo a premiazioni distinte. A breve, metteremo a disposizione di tutti il nuovo regolamento adattato a questo periodo e potrete reperirlo sia sulla nostra pagina Facebook, o facendo direttamente richiesta all’indirizzo e-mail della pro loco.

Daremo anche un elenco di attività commerciali in città che vorranno collaborare con l’iniziativa e dove poter reperire il regolamento.

La premiazione, che di norma è fissata per il 6 gennaio, è l’unica cosa che, al momento, rimane sospesa a causa dell’evoluzione della situazione pandemica e delle disposizioni governative.

Al riguardo, ci aggiorneremo appena possibile. Ora mettiamoci all’opera e buon lavoro a tutti. Speriamo di essere in tanti per questa particolare terza edizione di "Vasto nel Presepe".

Affronteremo tutti uniti questa nuova esperienza e questa nuova sfida con la speranza di tornare al più presto alla normalità.