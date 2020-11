Ora i libri puoi acquistarli anche su Bookdealer

In questo periodo di pandemia c’è l’esigenza importante di stare attenti, di limitare i contatti e gli spostamenti. Ma non si può e non si deve rinunciare alla cultura. Per tutti coloro che vogliono acquistare un libro, è nata da pochi mesi Bookdealer, la piattaforma e-commerce internazionale di libri che sostiene le librerie indipendenti, una sorta di vetrina virtuale delle varie librerie. E’ nata dall’idea di Leonardo Taiuti (che ha fondato la casa editrice Black Coffee insieme a Sara Reggiani), Mattia Garavaglia (libraio della libreria Golem di Torino), Massimiliano Innocenzi e Daniele Regi, a loro volta responsabili del progetto.

Nell’elenco delle librerie a Vasto è stata inserita da poco anche la Libreria di Via Cavour 5, libreria indipendente di Stefano Angelucci, Marino, attore, regista, autore e organizzatore teatrale, libraio.

La piattaforma è un sistema facile, accessibile, rapido ed economico. Si seleziona il punto vendita, si effettua l’acquisto, e la somma spesa andrà direttamente alla libreria. Si possono ricevere consigli dal libraio, scoprire quali sono i titoli più venduti, leggere le recensioni di altri utenti e usufruire delle iniziative promosse dalla libreria. In questo modo si sostengono davvero le librerie indipendenti perché, grazie al servizio di consegna a domicilio, i librai possono mantenere vivo il rapporto con i loro clienti abituali, raggiungerne di nuovi, facendosi conoscere anche al di fuori della propria zona.