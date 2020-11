32 studenti dal mondo in Abruzzo per il dottorato al GSSI

Saranno 32 i nuovi dottorandi di ben 11 nazionalità diverse che per i prossimi quattro anni studieranno a L’Aquila, presso il Gran Sasso Science Institute (GSSI). Sono stati selezionati tra più di mille candidati. Vengono dalla Russia al Sudamerica, da tre diversi continenti.

Ieri pomeriggio i dottorandi sono stati protagonisti di un evento, svoltosi online, con un discorso di benvenuto da parte del rettore Eugenio Coccia.

Le borse a disposizione quest'anno sono 32 in totale: 8 in Astrofisica (1 di queste nel progetto INITIUM), 8 in Matematica applicata (due delle quali finanziate dal progetto GrowBot), 7 in Informatica e 9 in Scienze Regionali e Geografia economica (due di queste finanziate dal progetto REDI).

Inizia così il quinto ciclo dottorale da quando il GSSI è stato riconosciuto come Scuola Universitaria Superiore.