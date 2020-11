Bike Summit 2020 Focus Abruzzo

Si è svolto questa mattina il Bike Summit 2020, evento in streaming nazionale promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e da Isnart, con l’obiettivo di fare il punto sull’economia generata del cicloturismo in Italia.

Bike Summit 2020 nasce dall’iniziativa di Camera di Commercio Chieti Pescara ed Isnart con l’obiettivo di fare il punto sull’economia generata dal cicloturismo nel nostro Paese. Un’occasione imperdibile anche per valutare lo stato di avanzamento della Via Verde Costa dei Trabocchi insieme agli attori principali; un appuntamento per farsi ispirare dalle migliori esperienze cicloturistiche in Italia.

Nel corso dell’evento è stato presentato il secondo rapporto ISNART –Legambiente Onlus, sul cicloturismo, realizzato attraverso l'Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio. Un’occasione importante anche per valutare insieme agli attori principali del territorio lo stato di avanzamento della Via Verde Costa dei Trabocchi Lab, la ciclovia che percorre uno dei tratti di costa più suggestivi del Mediterraneo.