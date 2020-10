Papa Francesco dispensa i fedeli fragili dall'andare al cimitero il 2 novembre

Per evitare gli assembramenti nei cimiteri, il Vaticano ha autorizzato in via straordinaria nuove regole in vista del 2 novembre, commemorazione dei defunti. La Penitenzieria Apostolica ha stabilito che si potrà pregare i defunti “anche soltanto mentalmente” senza andare al cimitero, per evitare assembramenti.

“L’Indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti i defunti per quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il Padre Nostro e il Credo, può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del mese di novembre, a libera scelta dei singoli fedeli” si legge nella nota.

Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, per evitare che affollino le cappelle cimiteriali, potranno unirsi spiritualmente pregando davanti ad una immagine sacra a casa.