La Centrale Operativa del 118: abilitazioni Blsd e utilizzo defribrillatore

Continuano senza sosta i nuovi rilasci ed i rinnovi delle abilitazioni BLSD per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico da parte dell’instancabile personale della Centrale Operativa del 118. Entro la fine dell’anno contiamo di abilitare il 70 % dei volontari delle 15 Organizzazioni iscritte al Coordinamento Vastese. In preparazione, inoltre, il secondo corso per Antincendio Boschivo di II’ Livello per questa importantissima abilitazione, prerogativa indispensabile con le nuove normative per garantire l’operatività delle squadre antincendio.