I bimbi di San Giuliano volevano diventare grandi in un mondo che non ha saputo difenderli

Sono passati ben 18 anni da quel 31 ottobre 2002, in cui un forte di magnitudo 6.0, alle 11,32 a San Giuliano di Puglia (Cb), ha cancellato in pochi minuti la scuola “Francesco Jovine”, portando via ventisette bambini e la maestra Carmela Ciniglio . Un’immensa tragedia che ci ha segnato in modo indelebile. Tanto il dolore quando la mente torna indietro nel tempo e rievoca quella tragedia. Alla morte non ci si abitua, quella di bambini in un luogo che li doveva proteggere è una ferita che non può rimarginarsi. Mai come oggi il tema della sicurezza delle scuole ci tocca nel cuore.

In questo giorno così triste, c’è anche una notizia positiva. Veronica D’Ascenzo, 24 anni, salva per miracolo dal crollo della sua scuola elementare nel 2002 a San Giuliano di Puglia, diventa maestra. Commenta ad HuffPost: “"Quando entro in classe e guardo gli occhi dei miei piccoli allievi, ricordo gli occhi vispi dei miei compagni". Rimase sepolta per otto ore sotto le macerie della scuola elementare di San Giuliano di Puglia. Oggi la sua missione è insegnare ai bambini e testimoniare l’importanza della sicurezza nelle scuole: “Ho deciso di intraprendere questa carriera sia per vincere la paura e rientrare in classe ma anche perché voglio ricambiare ai miei piccoli alunni tutto l’amore e l’affetto di tantissime persone che ho conosciuto in seguito a questa bruttissima tragedia - scrive ancora ad HuffPost -. Con la stessa forza che ho avuto in quei momenti bui, oggi non mi stancherò mai di chiedere scuole sicure e di ricordare ai miei alunni come comportarsi in caso di terremoto simulando le prove di evacuazione”.