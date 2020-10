Addio a Pino Jubatti, cultore di 'vastesità'

Si è spento all'ospedale 'San Pio da Pietrelcina', all'età di 83 anni, Pino Jubatti, saggista, studioso e cultore di tradizioni popolari e della 'vastesità' in modo particolare.

"Uomo di grande cultura che ha sempre promosso le tradizioni del nostro territorio e il nome della nostra città - dice in merito il sindaco Francesco Menna -. A nome mio e dell'Amministrazione comunale le condoglianze alla famiglia".

Il suo nome è legato alla mitica 'Radio Vasto' e alla grande passione per la tradizione culinaria vastese e non solo. E' stato, tra l'altro, l'autore del disciplinare del "Brodetto alla Vastese" e la Delegazione del Vasto dell'Accademia della Cucina, della quale faceva parte, aveva in merito approvato, nel giugno 2019, la proposta del deposito e della registrazione della preparazione o ricetta del "Brodetto alla Vastese" in dialetto "Lu vrudatte a la uastareule".