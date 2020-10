Vasto deserta dopo il nuovo Dpcm

Vasto, ore 22,00. Dopo la pubblicazione del nuovo Dpcm, con i locali costretti a chiudere alle 18,00 la città si presenta così: vuota e deserta.

Nessuno in giro, neppure a cercarlo, malgrado la serata abbastanza mite. Mancano le persone, ma c’è la completa assenza di auto in movimento. Vasto torna a far mostra di quel volto di sé che aveva caratterizzato i mesi del lockdown!