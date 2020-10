“Donna Economia”, la 'sfida' di Suor Alessandra Smerilli

E’ della vastese Suor Alessandra Smerilli il libro “Donna Economia. Dalla crisi a una nuova stagione di speranza", Edizioni San Paolo 2020.

Con il suo libro parla di un’economia rispettosa e amica della Terra e di tutti gli esseri umani. Questa la sfida dell’autrice, che da anni si muove fra studi economici e impegno nella fede, per riportare l’economia, cioè oikos-nomos, nel suo ambito più proprio, al servizio dell’uomo nella gestione della casa comune. La casa viene vista molto diversamente se a guardarla è un uomo o una donna. Fino a ora, lo sguardo sulla casa e sulla nostra casa comune è stato molto maschile. L’uomo guarda soprattutto al lavoro, agli aspetti materiali e istituzionali: tutto ciò è molto importante, ma se diventa uno sguardo assoluto può deformare la realtà. La donna guarda maggiormente ai rapporti, a ciò che ha a che fare con la cura. Anche questo è uno sguardo che da solo non basta, ma ne sentiamo la mancanza dentro le grandi aziende, a livello politico, nelle istituzioni in generale. Iniziamo, o continuiamo, a guardare questa casa con uno sguardo di donne. Soprattutto, iniziamo a guardarla insieme, uomini e donne. Ad immaginarne insieme il futuro.

ALESSANDRA SMERILLI, nata a Vasto, è religiosa delle Figlie di Maria ausiliatrice, è professore ordinario di Economia politica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma. Nel 2014 ha conseguito il dottorato in Economia presso la School of Economics della East Anglia University (Norwich, Regno Unito), mentre nel giugno 2006 il dottorato di ricerca in Economia politica presso la Facoltà di Economia de “La Sapienza” di Roma. Nel 2019 il Santo Padre l’ha nominata Consigliere dello Stato della Città del Vaticano. È socia fondatrice e direttrice del Comitato scientifico di indirizzo della Scuola di Economia Civile e membro del comitato etico di Etica SGR. Nel 2017 ha pubblicato il volume Carismi, economia, profezia: la gestione delle opere e delle risorse, con l’editrice Rogate e nel 2018 Pillole di economia civile e del benvivere con Ecra.