Salta pure la sfida con l'Agnonese, Vastese ancora ferma

Comunicazione ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti sulla base dei protocolli Covid: rinviata a data da destinarsi la sfida Vastese-Olympia Agnonese in calendario il 1° novembre all'Aragona.

Eguale rinvio per la gara del Campionato Juniores Nazionali Pineto-Vastese in programma il 31 ottobre.

Sono due le partite da recuperare per i biancorossi di mister Massimo Silva: la gara in trasferta con l'Aprilia (già fissata al 18 novembre) e quest'ultima con l'Agnonese.

La prossima gara in calendario per Di Filippo e compagni è quella dell'8 novembre in terra marchigiana, a Castelfidardo.