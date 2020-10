Giovedì 22 alle 16 si presenta il nuovo movimento civico “La Buona Stagione”

Ci sarà giovedì 22 alle ore 16,30, solo per i giornalisti, la conferenza stampa, presso la Gulliver di Vasto, per presentare la lista civica e il candidato sindaco de “La Buona Stagione”, che si propone di contendere le altre liste civiche e i vari partiti politici nelle elezioni comunali di Vasto del 2021. La conferenza sarà trasmessa in diretta facebook, nella pagina di Alessandra Notaro e di Lorenzo Primiano, per dare a tutti la possibilità di essere comunque presenti, viste le nuove misure anti-covid e per salvaguardare la salute di tutti,

Il Dirigente Scolastico Nino Fuiano afferma: “È il tempo di dare forma ad una nuova passione civile per dare un progetto serio di impegno civico alle donne e agli uomini che ogni giorno attraversano la vita. Occorre farlo per costruire un nuovo modo di pensare e costruire la città, per dare corpo alle speranze dei nostri ragazzi, alle attese che ognuno di noi consegna al lavoro quotidiano, alle preoccupazioni per il domani che attraversano i pensieri di madri e di padri. Nulla sarà come prima e, forse, non potrà esserlo pur volendo. Dobbiamo ripensare il modo di governare e gestire la città. È un processo da costruire, possiamo tentare e provarci.”

Dice Angelo Bucciarelli: “Per Vasto è il momento del coraggio. Il coraggio di pensare al futuro e al rilancio. E per guardare al futuro, bisogna avere fiducia nella capacità della sua gente. Per dimostrare che, anche in tempi come questi, è possibile avere speranza. Se c’è una città che può riuscirci, questa è proprio Vasto, insieme a tutto il suo territorio.”