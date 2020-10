'Sì' del Consiglio regionale alla cessione dell'Autoporto, Marsilio: "Passaggio chiave"

Il voto unanime del Consiglio regionale relativo alla cessione dell'Autoporto di San Salvo rappresenta un importante provvedimento.

L'Arap, Agenzia Regionale Attività Produttive, potrà "cedere la struttura - si legge in una nota della Regione Abruzzo - consentendo in tal modo l'avvio di nuovi insediamenti che garantiranno migliaia di nuovi posti di lavoro e un conseguente impulso dell'economia del territorio".

"Il percorso amministrativo è stato breve - sottolinea il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio - considerando l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica alla fine del mese di agosto. La speranza - rimarca - è che i nuovi insediamenti creino un effetto virtuoso capace di potenziare ulteriormente lo sviluppo imprenditoriale del territorio".

L'ipotesi in ballo per l'Autoporto, da anni in stato di abbandono e degrado, è la sua acquisizione da parte di un 'colosso' dell'e-commerce per la realizzazione di una propria struttura in loco.